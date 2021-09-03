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Вантажівка протаранила магазин у місті на Львівщині, загинули 4 людини

П'ятниця, 3 вересня 2021, 18:05
Вантажівка протаранила магазин у місті на Львівщині, загинули 4 людини

В результаті дорожньо-транспортної пригоди у місті Рудки Львівської області загинули 4 людини.

Джерело: повідомлення поліції, фото NTA

Деталі: Подія сталася о 16.20 на вулиці Самбірській. Як вказують правоохоронці, водій сідлового тагяча "Рено" не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору та  в'їхав у продуктовий магазин.

Дослівно: "Від тілесних ушкоджень, отриманих внаслідок ДТП, водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці події.

Крім того, травми отримала неповнолітня дівчина-пішохід, яка була доставлена до лікарні. Незважаючи на зусилля медиків, потерпіла померла у медзакладі. Особи усіх учасників ДТП встановлюються".

 
 

Українська правда

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Теми: ДТПЛьвів
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