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Прем’єр Польщі до ЄС: ніхто не може читати нам лекції про демократію і верховенство права

П'ятниця, 3 вересня 2021, 18:31

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у п'ятницю, що ніхто не має права читати лекції його країні про демократію після того, як ЄС заявив, що переговори з приводу виплати мільярдів євро Варшаві все ще тривають через проблеми з верховенством права.

Про це глава польського уряду заявив у п’ятницю у своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Ніхто не буде нас повчати, що таке демократія і верховенство права, тому що Польща має дуже довгу і благородну історію боротьби з усіма видами тоталітаризму і деспотами", - заявив він.

"Ми боролися за верховенство права і демократію в жахливі роки комунізму, але у нас набагато давніші традиції демократії, і ми не хочемо, щоб хто-небудь в Західній Європі розповідав, що таке демократія, що таке верховенство права, тому що нам видніше", - додав польський прем'єр.

Два дні тому єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявив, що судовий процесс у Польщі щодо верховенства права ЄС є одним з обговорюваних питань напередодні виділення Польщі мільярдів євро коштів на відновлення після пандемії.

Раніше цього року Моравецький звернувся до Конституційного суду країни з проханням вирішити, що має переважну силу у Польщі: польська Конституція чи право ЄС.

Суд відклав винесення рішення, наступне засідання призначене на 22 вересня.

Теми: ПольщаЄС


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