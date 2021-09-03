Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Британії не рекомендують вакцинацію від COVID-19 здоровим дітям 12-15 років

П'ятниця, 3 вересня 2021, 20:11

Консультативний комітет Великої Британії з питань вакцинації заявив, що здоровим дітям віком від 12 до 15 років не слід робити щеплення проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Спільний комітет з питань вакцинації та імунізації (JCVI) заявив, що хоча користь від вакцинації здорових дітей "незначно більша", ніж потенційна шкода, "розмір користі вважається занадто малим для підтримки загальної вакцинації здорових дітей віком від 12 до 15 років".

Уряд опинився під серйозним ударом критики за те, що він не забезпечив щеплення дітям старше 12 років для їх повернення до школи. Країни по всій Європі протягом деякого часу вакцинували цю вікову групу для підготовки до навчального року.

Тиск посилився в п’ятницю з листом, опублікованим British Medical Journal, підписаним багатьма зацікавленими лікарями, педагогами та батьками. Вони зазначили, що від 40 до 50 дітей віком до 18 років щодня потрапляють до лікарні через COVID-19, тоді як 34 000 дітей наразі живуть з тривалим COVID.

Вей Шен Лім, голова JCVI з питань вакцинації проти COVID-19 для, сказав, що для здорових молодих людей "ризик розвитку важкої хвороби COVID-19 невеликий, і тому потенціал користі від вакцинації проти COVID-19 також малий". Він сказав, що комітет дотримується "запобіжного підходу", не рекомендуючи вакцинувати цю групу.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
Усі новини...
Реклама: