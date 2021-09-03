Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ФСБ викрала кримського татарина після обшуків – правозахисники

П'ятниця, 3 вересня 2021, 21:08

Правозахисники заявили, що співробітники ФСБ викрали мешканця Криму Ельдара Одаманова після обшуків в його будинку у Сімферополі. 

Джерело: "Кримська солідарність" у Facebook 

Деталі: Повідомляється, що у будинку Одаманова зранку пройшов обшук. Його пов’язали із вибухом у селі Перевальне у Криму. Під час обшуків силовики з нашивками ФСБ вилучили техніку та забрали кримчанина з собою. 

Наразі чоловіка немає ні у черговій частині міста, а його дружина написала заяву про викрадення в поліцію окупантів. 

Відомо, що обшук почався о 6 ранку. Це не вперше, коли російські окупанти приходять у домівки кримчан рано вранці. Силовики забрала у родини Одаманових мобільні телефони, а потім пред’явили ухвалу так званого суду про обшук.  

Також окупанти привели з собою двох понятих, які не представились. 

Окрім того, після того як Одаманов витребував у силовиків показати вміст пакету із речами, які вони в нього вилучили, там не виявилось його мобільного телефону. Хоча в протоколі його зазначили. Потім стало відомо, що один із чоловіків у камуфляжі забрав його та поїхав у невідомому напрямку. Невдовзі він повернувся. 

Близько 7:20 обшук завершився, а представники так званих правоохоронних органів попросили Одаманова поїхати з ними в центральне відділення поліції. 

Проте, коли дружина затриманого туди зателефонувала, її чоловіка там не виявили. 

Його також немає в інших так званих правоохоронних органах. 

Українська правда
Теми: кримські татариКрим


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ФІФА відкрила дисциплінарне провадження після расистських образ щодо гравців

Байден наказав розсекретити документи з розслідування подій 11 вересня

фотоПожежу в Костелі Святого Миколая ліквідували

Фото, відеоПалав Костел Святого Миколая у Києві: пошкоджено орган

Андрій Шевченко: "Я не хотів йти зі збірної. Хотів продовжити контракт"

"Недоцільно": Росія прокоментувала відмову від спостерігачів ОБСЄ на кордоні

Усі новини...
кримські татари
Окупанти утримують кримського татарина в СІЗО Сімферополя у нелюдських умовах
Спецоперація "Крим": від курорту і автономії до депресивної околиці
57% українців підтримують створення кримськотатарської національної автономії – соціологія
Останні новини
06:50
Міністри 20 країн зберуться для обговорення ситуації в Афганістані — Блінкен
06:11
COVID-19: Найбільше нових хворих у США, Індії та Британії
05:04
ФІФА відкрила дисциплінарне провадження після расистських образ щодо гравців
04:09
Чилі претендує на підводну територію в суперечці з Аргентиною
03:05
США запровадили санкції проти іранських розвідників через спробу викрадення журналістки
02:04
ЗМІ: Google заблокував пошти працівників афганського уряду
01:05
Байден наказав розсекретити документи з розслідування подій 11 вересня
00:18
фотоПожежу в Костелі Святого Миколая ліквідували
23:50
В ОП перерахували домовленості, яких досягли в США 
22:39
Фото, відеоПалав Костел Святого Миколая у Києві: пошкоджено орган
Усі новини...