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Палав Костел Святого Миколая у Києві: пошкоджено орган

П'ятниця, 3 вересня 2021, 22:39
Палав Костел Святого Миколая у Києві: пошкоджено орган
Фото: Ольга Панченко

У Києві горів Костел Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській, рятувальники пожежу локалізували.  

Джерело: міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Міські рятувальні служби, 15 фахівців ДСНС та 4 одиниці техніки ліквідовують пожежу в Костелі Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській.

Загоряння сталось між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі. Ранг пожежі-2".

Деталі: Пізніше Кличко додав, що фахівці локалізували пожежу. Потерпілих немає.

На відео, яке він опублікував видно, що органна зала Костелу дуже сильно пошкоджена. 

Рятувальники також повідомили, що до гасіння залучили 80 осіб. Там також заявили, що вогонь пошкодив орган.

Станом на 23 годину відкритого вогню немає, а ситуація повністю контрольована. Площа пожежі склала 80 кв.м. 

Довідково: Миколаївський Костел – побудований відомим архітектором Владиславом Городецьким у неоготичному стилі. Окрім свого зовнішнього вигляду, він відомий органними концертами, які проводяться Національним будинком органної і камерної музики України. Останній ділить приміщення костелу із парафією Святого Миколая Римо-католицької церкви. З приводу цього також неодноразово виникали суперечки. З 2009 року приміщення перебувало у аварійному стані. Активісти неодноразово били на сполох, що від костелу вже відпадають частини фасаду. 

 
Фото: Микола Юрлов
 
Фото: Микола Юрлов
 
Фото: Ольга Панченко
 
Фото: Ольга Панченко

"Українська правда" у Threads

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