Пожежу в Костелі Святого Миколая ліквідували

Вогнеборці ліквідували пожежу в Костелі Святого Миколая в у Печерському районі в Києві.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що о 22:40 пожежу локалізували, а о 23:26 - ліквідували. Попередньо жертв та постраждалих немає.

На опублікованому ДСНС знімку видно, що в залі Костелу впала люстра та згорів орган.

Довідково: Миколаївський Костел – побудований відомим архітектором Владиславом Городецьким у неоготичному стилі. Окрім свого зовнішнього вигляду, він відомий органними концертами, які проводяться Національним будинком органної і камерної музики України. Останній ділить приміщення костелу із парафією Святого Миколая Римо-католицької церкви. З приводу цього також неодноразово виникали суперечки. З 2009 року приміщення перебувало у аварійному стані. Активісти неодноразово били на сполох, що від костелу вже відпадають частини фасаду.