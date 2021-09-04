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Байден наказав розсекретити документи з розслідування подій 11 вересня

Субота, 4 вересня 2021, 01:05

Президент США Джо Байден  підписав розпорядження про розсекречення документів, пов'язаних з розслідуванням ФБР подій 11 вересня 2001 року.

Джерело: Білий дім, The Guardian

Деталі: Байден сказав, що доручає Міністерству юстиції провести розсекречення документів, пов'язаних з розслідуванням. Наказ вимагає від генерального прокурора оприлюднити розсекречені документи протягом наступних шести місяців.

Сім'ї жертв 11 вересня наразі подають до федерального суду в Нью-Йорку позов проти уряду Саудівської Аравії за звинуваченням в причетності до теракту і заявили, що їм потрібна інформація про те, хто фінансував і підтримував теракти. Вони заявили, що раніша пропозиція ФБР оприлюднити деякі документи розслідування не зайшла далеко і потребувала більш ретельного розсекречення.

Сім'ї жертв тиснули на Байдена щодо розсекречення, інакше б вони "публічно виступили б проти будь-якої участі його адміністрації в будь-якій поминальній церемонії 11 вересня".

Нагадаємо: 11 вересня 2001 року в США чотири літаки,  викрадені терористами, протаранили Всесвітній торговий центр, Пентагон і поле в Пенсільванії. Ці атаки вбили 2997 осіб, поранення отримали ще тисячі людей.

Теми: СШАБайдентеракт


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