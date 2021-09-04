ЗМІ: Google заблокував пошти працівників афганського уряду

Google тимчасово заблокував невизначену кількість акаунтів електронної пошти працівників афганського уряду.

Джерело: джерело Reuters

Деталі: Протягом кількох тижнів наголошувалося, , що з моменту швидкого захоплення Афганістаном талібами уряду, підтримуваного США, нові правителі можуть використовувати бази даних про заробітну плату для полювання на своїх ворогів.

Один із службовців колишнього уряду повідомив Reuters , що таліби намагаються отримати електронні листи колишніх чиновників. В кінці минулого місяця цей співробітник сказав, що таліби попросили його зберегти дані, що зберігаються на серверах міністерства, в якому він працював. За його словами, "якщо я це зроблю, то вони отримають доступ до даних і офіційних повідомлень попереднього керівництва міністерства". Співробітник сказав, що не підкорився і відтоді переховується.

Google Alphabet Inc не зміг підтвердити, що акаунти працівників афганського уряду заблоковані, заявивши, що компанія відстежує ситуацію в Афганістані і "вживає тимчасових заходів для захисту відповідних облікових записів".

Як повідомляється, в Афганістані близько двох десятків афганських державних органів використовували сервери Google для обробки офіційних електронних листів. Служба протоколу президента Афганістану також використовувала Google, як і деякі місцеві органи влади.

Люди, які керують урядовими базами даних, можуть надати інформацію про співробітників колишньої адміністрації, колишніх міністрів, державних підрядників, племінних союзниках і іноземних партнерах.

Чад Андерсон, дослідник безпеки з інтернет-розвідувальної компанії DomainTools, який допоміг Reuters визначити, які міністерства керують якою поштовою платформою, сказав, що "навіть наявність списку співробітників в Google Sheet - велика проблема".

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