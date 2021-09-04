Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: Google заблокував пошти працівників афганського уряду

Субота, 4 вересня 2021, 02:04
ЗМІ: Google заблокував пошти працівників афганського уряду

Google тимчасово заблокував невизначену кількість акаунтів електронної пошти працівників афганського уряду.

Джерело: джерело Reuters

Деталі: Протягом кількох тижнів наголошувалося, , що з моменту швидкого захоплення Афганістаном талібами уряду, підтримуваного США, нові правителі можуть використовувати бази даних про заробітну плату для полювання на своїх ворогів.

Один із службовців колишнього уряду повідомив Reuters , що таліби намагаються отримати електронні листи колишніх чиновників. В кінці минулого місяця цей співробітник сказав, що таліби попросили його зберегти дані, що зберігаються на серверах міністерства, в якому він працював. За його словами, "якщо я це зроблю, то вони отримають доступ до даних і офіційних повідомлень  попереднього керівництва міністерства". Співробітник сказав, що не підкорився і відтоді переховується.

Google Alphabet Inc не зміг підтвердити, що акаунти працівників афганського уряду заблоковані, заявивши, що компанія відстежує ситуацію в Афганістані і "вживає тимчасових заходів для захисту відповідних облікових записів".

Як повідомляється, в Афганістані близько двох десятків афганських державних органів використовували сервери Google для обробки офіційних електронних листів. Служба протоколу президента Афганістану також використовувала Google, як і деякі місцеві органи влади.

Люди, які керують урядовими базами даних, можуть надати інформацію про співробітників колишньої адміністрації, колишніх міністрів, державних підрядників, племінних союзниках і іноземних партнерах.

Чад Андерсон, дослідник безпеки з інтернет-розвідувальної компанії DomainTools, який допоміг Reuters визначити, які міністерства керують якою поштовою платформою, сказав, що  "навіть наявність списку співробітників в Google Sheet - велика проблема".

Передісторія:

  • 15 серпня таліби увійшли до Кабула.
  • Афганський уряд заявив про "мирний перехід влади". Президент Афганістану залишив країну.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістанінтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Афганістан
Між Іраном та Талібаном сталася стрілянина через воду, є загиблі
Таліби провели перші торги нафти, видобутої в Афганістані
МЗС викликає посла Угорщини після того, як Орбан порівняв Україну з Афганістаном
Останні новини
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
Усі новини...
Реклама: