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США запровадили санкції проти іранських розвідників через спробу викрадення журналістки

Субота, 4 вересня 2021, 03:05

Штати запровадили санкції проти чотирьох агентів іранської розвідки через імовірну невдалу змову для  викрадення американсько-іранської  журналістки і правозахисниці  Масіх Алінеджад.

Джерело: Міністерство фінансів США, Reuters

Деталі: Зокрема, мова йде про розвідників Алірезу Шахварогі Фарахані, Махмуда Хазейну, Кия Садегі і Оміда Нурі. Фарахані очолює мережу оперативників, а Хазейні, Садегі та Нурі було доручено переслідувати іранських дисидентів в Сполучених Штатах, Великобританії, Канаді та ОАЕ.

Зазначається, що Фарахані, Хазейн, Садегі і Нурі спланували викрадення журналістки, скориставшись послугами приватного детектива для спостереження за жертвою і відмивання грошей для оплати цього спостереження. Іран назвав імовірну змову "безпідставною".

Санкції блокують всю власність чотирьох іранців в Сполучених Штатах або під контролем США і забороняють будь-які транзакції між ними та громадянами США. У відомстві додали, що інші не-американці, які проводять певні транзакції з цими чотирма, також можуть зазнати американських санкцій.

Теми: ІранСШАсанкції


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