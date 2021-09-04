США запровадили санкції проти іранських розвідників через спробу викрадення журналістки
Штати запровадили санкції проти чотирьох агентів іранської розвідки через імовірну невдалу змову для викрадення американсько-іранської журналістки і правозахисниці Масіх Алінеджад.
Джерело: Міністерство фінансів США, Reuters
Деталі: Зокрема, мова йде про розвідників Алірезу Шахварогі Фарахані, Махмуда Хазейну, Кия Садегі і Оміда Нурі. Фарахані очолює мережу оперативників, а Хазейні, Садегі та Нурі було доручено переслідувати іранських дисидентів в Сполучених Штатах, Великобританії, Канаді та ОАЕ.
Зазначається, що Фарахані, Хазейн, Садегі і Нурі спланували викрадення журналістки, скориставшись послугами приватного детектива для спостереження за жертвою і відмивання грошей для оплати цього спостереження. Іран назвав імовірну змову "безпідставною".
Санкції блокують всю власність чотирьох іранців в Сполучених Штатах або під контролем США і забороняють будь-які транзакції між ними та громадянами США. У відомстві додали, що інші не-американці, які проводять певні транзакції з цими чотирма, також можуть зазнати американських санкцій.