Чилі претендує на підводну територію в суперечці з Аргентиною

Чилі підтвердила свої претензії на підводну територію в суперечці з Аргентиною – мова йде про 5 тисяч квадратних кілометрів континентального шельфу між мисом Горн, материком і Південними Шетландськими островами.

Джерело: Reuters

Деталі: Президент Чилі Себастьян Піньєра заявив, що претензія "законна" і що дві країни історично "дублювали" претензії на 25 тисяч квадратних кілометрів в цьому районі. Піньєра сказав, що "це явно відповідає міжнародному праву. Як нам вирішити це дублювання? Як країни, які діють мудро і обачно, з діалогом і домовленостями".

Аргентина заявила, що дії Сантьяго порушують міжнародні договори. Вона звинуватила Чилі в порушенні мирного договору 1984 року, який поклав край конфлікту між військовими адміністраціями обох країн через острови.

Крім того, Аргентина заявила, що Чилі не оскаржували претензію Буенос-Айреса в поданні Конвенції ООН з морського права в 2009 році. Чилі стверджувала, що в той час ця вимога Аргентини було такою, що "не має позовної сили".