ФІФА відкрила дисциплінарне провадження після расистських образ щодо гравців

ФІФА почала дисциплінарне провадження після того, як англійські гравці - мова йде зокрема про футболістів Рахіма Стерлінга і Джуда Беллінгема - зазнали расистських образ під час перемоги 4: 0 над Угорщиною у відбірковому матчі чемпіонату світу в Будапешті.

Джерело: BBC

Деталі: Раніше УЄФА наказала Угорщині провести домашні матчі за зачиненими дверима через дискримінаційну поведінку їхніх уболівальників. Заборона УЄФА пов'язана з расизмом і іншою дискримінаційною поведінкою під час Євро-2020 в червні.

Тим не менш, у четвер уболівальників пропустили, оскільки гра перейшла під юрисдикцію ФІФА. Вболівальники на "Пушкаш Арені" викинули на поле сигнальну ракету.

Беллінгем написав у Twitter: "Це частина гри, і так буде завжди, поки ті, у кого є влада, не запровадять належні покарання. Ми не можемо дозволити ненависті перемагати, продовжуйте посміхатися".

Англія засудила зловживання як "абсолютно неприйнятні". Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав ФІФА "вжити рішучих заходів проти винних, щоб назавжди виключити таку ганебну поведінку з гри".

У ФІФА заявили, що дисциплінарне провадження було розпочато "після аналізу звітів про матчі", додавши, що "наша (ФІФА – УП) позиція залишається твердою і рішучою щодо відмови від будь-яких форм расизму і насильства, а також від будь-яких інших форм дискримінації або зловживань". Зазначається, що "у нас є дуже чітка позиція нульової терпимості до такої огидної поведінки в футболі".