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Міністри 20 країн зберуться для обговорення ситуації в Афганістані — Блінкен

Субота, 4 вересня 2021, 06:50
Міністри 20 країн зберуться для обговорення ситуації в Афганістані — Блінкен

8 вересня відбудеться віртуальна зустріч на рівні міністрів закордонних справ щодо ситуації в Афганістані – участь візьмуть понад 20 країн.

Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен, "Укрінформ"

Деталі: Уточнюється, що зустріч скликають Німеччина та США.

Пряма мова Блінкена: "Я зустрінуся з міністром закордонних справ Німеччини Маасом (Гайком – УП), і ми проведемо зустріч на міністерському рівні щодо Афганістану з ним особисто, а також у віртуальному форматі з партнерами з понад 20 країн".

Нагадаємо: 24 серпня відбулося засідання лідерів країн G7 щодо Афганістану, на якому "Велика сімка" погодилася з планом дій щодо "Талібану", при цьому їх умовою номер один є те, що бойовики повинні дозволити охочим афганцям безперешкодно виїжджати з країни і після 31 серпня.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАНімеччинаАфганістан
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