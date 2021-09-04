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У школі Запоріжжя в підлітка зупинилося серце: ОДА вивчатиме "загадковий недуг"

Субота, 4 вересня 2021, 09:27
У школі Запоріжжя в підлітка зупинилося серце: ОДА вивчатиме загадковий недуг
фото: сайт гімназії №8 Запоріжжя

Запорізька ОДА створила спеціальну робочу групу з розслідування "загадкового дитячого недугу" через випадок зупинки серця та ще один "подібний випадок" у запорізькій школі.

Джерело: Запорізька ОДА, Суспільне Запоріжжя

Дослівно ОДА: "Сьогодні сталася надзвичайна подія у запорізькій школі – у підлітка зупинилося серце. Завдяки оперативним діям працівників школи та лікарів дитину вдалося реанімувати і негайно доставити в обласну лікарню. Наразі хлопчик перебуває в реанімації у вкрай тяжкому стані.

Це вже другий подібний випадок у цій школі. Запорізька обласна державна адміністрація негайно взяла ситуацію під особистий контроль та створила спеціальну робочу групу з розслідування загадкового дитячого недугу".

Деталі: Зазначається, що проблему всебічно вивчатимуть медики, правоохоронці, освітяни та представники влади.

Разом з тим, як повідомляє Суспільне Запоріжжя, подія сталася у запорізькій гімназії №8 – 14-річному восьмикласнику 3 вересня стало зле під час уроку, а потім зупинилося серце.

Першочергову реанімацію до приїзду "швидкої" допомоги здійснювали медсестра гімназії та інженер з охорони праці Антон Науменко.

За словами Науменка, подія сталася на уроці історії, при цьому не було жодних фізичних навантажень. Коли учень сказав, що йому погано, вчителька відправила його до лікаря, але він, піднявшись, почав падати.

"Він не реагував на сигнали, не розмовляв. Я переніс його з-за парти на рівну поверхню, став міряти пульс. Медсестра намагалася виміряти тиск. Дала йому нашатир, почав реагувати. Прийшла директорка школи, почали перевіряти дихання і в цей момент пропав пульс. Ми почали непрямий масаж серця", - розповів Науменко.

Далі директорка викликала "швидку", до приїзду пульс у хлопчика відновили. Медики зробили дитині кардіограму та викликали реанімобіль. Хлопчика шпиталізували до обласної клінічної дитячої лікарні.

За словами Науменка, у дитини раніше були проблеми зі здоров’ям.

Теми: Запоріжжядіти
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