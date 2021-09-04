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Окупанти затримали в Криму заступника голови Меджлісу

Субота, 4 вересня 2021, 10:03
Окупанти затримали в Криму заступника голови Меджлісу
Nariman Dzhelyal/Facebook

В окупованому Криму після обшуку вивезли в невідомому напрямку першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Джерело: постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич у Facebook, Кримська правозахисна група, омбудсмен Людмила Денісова в Facebook

Дослівно Кориневич: "Зранку в Криму до першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла прийшли з обшуками. Декілька хвилин тому його вивезли на авто у невідомому напрямку".

Деталі: Кориневич нагадав, що Джелял нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Разом з тим, Кримська правозахисна група з посиланням на Заїра Смедляєва повідомляє, що в ніч на суботу в селі Первомайське Сімферопольського району, де розташований будинок Джелялова, пройшли також інші обшуки – начебто у зв'язку з вибухом в селі Перевальне Сімферопольського району.

Після обшуків затримали ще двох кримських татар - Ельдара Одаманова і Азіза Ахтемова.

Оновлено: Пізніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Джеляла вивезли до "Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і м. Севастополь".

Українська правда

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Теми: кримські татариКрим
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