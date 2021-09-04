Денісова відреагувала на погрози мера Івано-Франківська звільнити невакцинованих

Омбудсмен Людмила Денісова направила листа міському голові Івано-Франківська Руслану Марцінківу через його погрози позбавити премій і скоротити працівників виконавчого комітету міськради, які не захочуть вакцинуватися проти коронавірусу.

Джерело: Офіс Омбудсмана України в Telegram, Марцінків у Facebook

Деталі: Як повідомляє Офіс Омбудсмана, під час моніторингу соціальної мережі Facebook уповноваженим ВРУ з прав людини було виявлено повідомлення Марцінківа про те, що працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані. А в разі відмови від щеплення, за його словами, до них будуть застосовані заходи дисциплінарного впливу, зокрема, звільнення.

Дослівно: "Задля недопущення порушення конституційних прав працівників, за ініціативою Омбудсмана було направлено лист до міського голови м. Івано-Франківськ, в якому наголошено на обов’язковості дотримання Конституції та законів України.

Стаття 43 Конституції України гарантує право кожного на працю і захист від незаконного звільнення".

Більше деталей: Денісова зазначила, що згідно з наказом МОЗ від 24 грудня 2020 року, вакцинацію від коронавірусу визначено як добровільну для всіх груп населення та професійних груп. А Кодексом законів про працю України заборонена будь-яка дискримінація в сфері праці.

Крім того, уповноважена звернула увагу на те, що в своїй резолюції 2361 (2021) Парламентська Асамблея Ради Європи закликає та рекомендує інформувати громадян про те, що вакцинація не є обов'язковою і ніхто не може зазнавати політичного, соціального або іншого тиску для її проходження.

Що передувало: 31 серпня Марцінків опублікував у Facebook допис, у якому дав працівникам виконавчого комітету міськради два тижні на вакцинацію від COVID-19.

Дослівно Марцінків: "Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані! Єдина "відмазка" – це коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку. Подобається-не подобається, ми є приклад для всіх.

Не хочете вакцинуватися – заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення.

Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради повинні бути вакциновані. Даю два тижні".