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У Кабулі від "святкової" стрільби талібів загинули 17 людей – ЗМІ

Субота, 4 вересня 2021, 12:24
У Кабулі від святкової стрільби талібів загинули 17 людей – ЗМІ

Інформаційні агентства повідомили в суботу, що не менше 17 осіб було вбито в ході стрільби в Кабулі на честь святкування того, що, за повідомленнями, бойовики "Талібану" захопили провінцію Панджшер -  останню, яка чинила спротив талібам в Афганістані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Лідери спротиву талібам заперечують факт падіння провінції.

Інформаційне агентство Shamshad повідомило, що в п'ятницю в результаті "стрільби у повітря" в Кабулі загинуло 17 осіб і було поранено 41.

Інформаційне агентство Tolo повідомило про аналогічні втрати.

Щонайменше 14 осіб були поранені в результаті "святкової" стрілянини в провінції Нангархар на схід від столиці, повідомила Гульзада Сангар, прессекретар районної лікарні в столиці провінції Джелалабад.

Стрілянина викликала критику з боку головного представника "Талібану" Забіхулли Муджахіда.

"Уникайте стрільби в повітря і замість цього дякуйте Богу. Кулі можуть нашкодити мирним жителям, тому не стріляйте без потреби".", - написав Муджахід в повідомленні в Twitter.

Європейський Союз заявив у п’ятницю, що готовий взаємодіяти з новим урядом талібів у Кабулі, але з умовами, зокрема, угруповання не повинне дозволяти Афганістану стати плацдармом для тероризму.

"Українська правда" в Threads

Теми: Афганістан
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