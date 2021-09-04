У Кабулі від "святкової" стрільби талібів загинули 17 людей – ЗМІ

Інформаційні агентства повідомили в суботу, що не менше 17 осіб було вбито в ході стрільби в Кабулі на честь святкування того, що, за повідомленнями, бойовики "Талібану" захопили провінцію Панджшер - останню, яка чинила спротив талібам в Афганістані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Лідери спротиву талібам заперечують факт падіння провінції.

Інформаційне агентство Shamshad повідомило, що в п'ятницю в результаті "стрільби у повітря" в Кабулі загинуло 17 осіб і було поранено 41.

Інформаційне агентство Tolo повідомило про аналогічні втрати.

Щонайменше 14 осіб були поранені в результаті "святкової" стрілянини в провінції Нангархар на схід від столиці, повідомила Гульзада Сангар, прессекретар районної лікарні в столиці провінції Джелалабад.

Стрілянина викликала критику з боку головного представника "Талібану" Забіхулли Муджахіда.

"Уникайте стрільби в повітря і замість цього дякуйте Богу. Кулі можуть нашкодити мирним жителям, тому не стріляйте без потреби".", - написав Муджахід в повідомленні в Twitter.

Європейський Союз заявив у п’ятницю, що готовий взаємодіяти з новим урядом талібів у Кабулі, але з умовами, зокрема, угруповання не повинне дозволяти Афганістану стати плацдармом для тероризму.