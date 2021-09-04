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На Київщині горіло 10 тисяч шин

Субота, 4 вересня 2021, 14:25
На Київщині горіло 10 тисяч шин

У селі Бишів на Київщині сталася пожежа на складі побутових відходів, вогнем було охоплено 10 тисяч шин та металеве покриття.

Джерело: ДСНС

Деталі: 4 вересня о 04:44 до оперативно-диспетчерської служби 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Макарів надійшло повідомлення про загорання складу побутових відходів у с. Бишів на вул. Гайдуківській, Бишівської територіальної громади.

По прибуттю на місце рятувальники встановили, що вогнем охоплено шини на відкритій території в кількості 10 000 штук та покрівля металевого покриття на площі 750 м. кв.

Пожежу локалізовано о 07:11 та повністю ліквідовано о 10:15.

На місці події працювало 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Українська правда

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Теми: Київська областьпожежа
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