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Українець став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади

Субота, 4 вересня 2021, 14:46
Українець став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади
paralympic.org.ua

Український плавець Максим Крипак ще до офіційного завершення Паралімпіади-2020 у Токіо гарантував собі звання найтитулованішого спортсмена цих Ігор.

Джерело: Суспільне

Деталі: Уперше в історії літніх Паралімпіад найтитулованішим спортсменом став українець. Кількість медалей Крипака також дозволила йому стати найуспішнішим паралімпійцем України в історії.

Крипак завоював у Токіо сім нагород, із них – п'ять золотих. Це рекордна кількість для цієї Паралімпіади не лише у плаванні, а й загалом серед усіх видів спорту. Українець обійшов білоруса Ігаря Бокі та китайців Лу Дун і Чжен Тао.

З топ-10 мультимедалістів Токіо лише один спортсмен не є представником плавання. Восьме місце в медальній таблиці посідає американець Нік Мейг'ю, який здобув три "золота" й одне "срібло" в бігових дисциплінах.

Востаннє українці очолювали особистий медальний залік Паралімпіади ще в 2006 році. Тоді, на зимових Іграх у Турині, біатлоністка й лижниця Олена Юрковська завоювала шість нагород, серед яких було чотири "золота". На літніх Іграх українські спортсмени таких досягнень ще не мали.

П'ять золотих нагород раніше на Іграх здобували лише сам Крипак – у 2016 році, а також інший плавець – Віктор Смирнов – у 2004 році.

Результати 2021 року дозволили Максиму стати найтитулованішим плавцем і загалом спортсменом в історії паралімпійської збірної України. Загалом Крипак тепер має 15 медалей Паралімпіад і з них – десять золотих.

У Токіо Крипак мав можливість боротися за медалі одразу в семи дисциплінах класу S10 і в усіх він піднімався на п'єдестал.

"Українська правда" у Threads

Теми: Паралімпіадаспорт
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