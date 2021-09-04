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Кулеба розповів, що Байден сказав Зеленському стосовно вступу в НАТО

Субота, 4 вересня 2021, 18:40
Зеленський та Байден, фото Офісу президента України

Президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні повторив позицію, заявлену членами Альянсу в брюссельському комюніке червневого саміту НАТО, однак про конкретні терміни щодо членства мова не йшла.

Про це Кулеба розповів у інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Президенти дійсно приділили значну увагу питанню членства України в НАТО. Американський лідер повторив позицію, заявлену членами Альянсу в брюссельському комюніке червневого саміту НАТО. Сполучені Штати підтримують євроатлантичні прагнення України. Однак про конкретні терміни мова не йшла", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що Україна усвідомлює роль США в НАТО, а тому розраховує на допомогу американських партнерів в прискоренні євроатлантичної інтеграції України.

"Наша держава досягла значного прогресу в необхідних реформах. Американська сторона позитивно відзначила схвалення нової стратегії оборонної промисловості, засвідчила готовність до поглиблення співпраці в рамках партнерства розширених можливостей та подальшого втілення трансформацій задля приведення ЗСУ до стандартів і принципів НАТО", - зазначив міністр.

У червні після саміту НАТО в Брюсселі Джо Байден заявив, що Україні необхідно вичистити корупцію і провести низку реформ на шляху до членства.

Байден зазначив, що вступ України в Альянс залежить від того, чи виконає вона критерії, та чи дадуть на її приєднання свою згоду всі члени НАТО.

Рішення червневого саміту НАТО визнає, що Україна стане членом Альянсу, і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу. Рішення закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

Теми: НАТОБайденЗеленськийУкраїнаКулеба Дмитро


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