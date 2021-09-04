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У Києві горів бізнес-центр, рятувальники витягли дитину із заблокованого ліфту

Субота, 4 вересня 2021, 19:44

У суботу ввечері у Дарницькому районі столиці сталася пожежа у приміщенні бізнес-центру "Колізей".

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники прибули на місце та виявили, що у приміщенні на восьмому поверсі "Колізею" виникла пожежа з розповсюдженням на покрівлю. 

В ході проведення розвідки між 7 та 8 поверхами з ліфтової кабіни врятували дитину 2005 року народження, яку було заблоковано.

Дослівно: "О 19:22 пожежу в приміщенні сауни фітнес-центру та частково покрівлі бізнес-центру локалізовано на площі 100 м кв. О 19:30 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучались 40 осіб та 9 одиниць техніки ДСНС".

 
Фото ДСНС

Українська правда
Теми: пожежаКиївДСНС


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