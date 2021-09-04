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Погода: нічні заморозки вже близько

Субота, 4 вересня 2021, 21:44
Автор фото Айвар Удріс

У найближчі дні в Україні утримається суха погода, температура вдень 13-18° тепла, проте в ніч на понеділок на поверхні ґрунту – заморозки.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: У неділю майже в усіх регіонах країни опадів не очікується, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень від +13° до +18°, у південних областях та на Закарпатті вночі 7-12°, вдень 17-22°.

У Києві та області 5 вересня без опадів. У столиці температура вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°, на Київщині вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.

6 вересня також дощів не буде, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура на Закарпатті та півдні країни вночі 5-10°, вдень 17-22°. На решті території вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 6 вересня 11-16° тепла.

У столичному регіоні 6 вересня без опадів, температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Вдень 6 вересня 11-16° тепла.

Теми: погода


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