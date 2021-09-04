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Знаки на авто: жителів Придністров'я не пускають в Україну, у РФ обурені

Субота, 4 вересня 2021, 22:27
Український кордон, скрін з відео

Медіа невизнаного Придністров'я публікують історії жителів "республіки", які скаржаться на те, що Київ не визнає номерні знаки їх авто, через що вони втратили можливість безперешкодно пересуватися територією України. Ідеолог "русского міра" Костянтин Затулін назвав такий стан справ "обурливим".

Джерело: місцеве російськомовне видання PGTRK

Деталі: Автомобілям з Придністровського регіону Молдови, якщо вони не мають законної реєстрації і користуються знаками невизнаної "республіки", Україна заборонила рух з 1 вересня.

Незважаючи на це, деякі мешканці Придністров'я вирішили ризикнути та спробували перетнути український кордон, і це їм не вдалося.

Місцеві медіа вже повідомляють про транспортну проблему регіону, що виникла через нові правила. Раніше жителі "республіки"  безперешкодно заїжджали на територію України у своїх справах, багато хто їздив транзитом у Росію, а тепер це неможливо.

Українські прикордонники завертають і придністровські пасажирські автобуси, через що автостанції вже рахують збитки. Всі автобусні маршрути в Україну закрили.

Крім того, PGTRK наводить цитату російського ідеолога Костянтина Затуліна, який відреагував на рішення Києва. За його словами, Україна таким чином нібито вдалася до "блокадних заходів", і "це обурливо".

Нагадаємо:

  • З 1 вересня 2018 року жителі Придністров'я отримали можливість перереєструвати свої автомобілі, щоб отримати "нейтральні номери", які дають можливість брати участь в міжнародному русі транспорту.
  • Молдова і Україна планували заборонити виїзд за кордон автомобілів з символікою невизнаного Придністров'я з 1 січня 2020 року. Потім, на прохання Кишинева, Київ переніс набуття чинності цього рішення на 1 квітня 2021 року, а після - на 1 вересня 2021 року.

Теми: Придністров'яЗатулінавтоРосіяМолдова


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