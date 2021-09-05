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США прислали Україні гуманітарний вантаж інноваційних ліків від COVID-19

Неділя, 5 вересня 2021, 00:27
Препарат від COVID-19 Bamlanivimab (Фото: WSJ)

Американська благодійна організація Direct Relief прислала Україні гуманітарний вантаж інноваційних ліків від коронавірусу на десятки мільйонів доларів.

Джерело: посольство України в США у Facebook

Деталі: За інформацією посольства, вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab та Etesevimab, що використовуються проти COVID-19. Останні домовленості щодо його отримання були узгоджені під час візиту президента Володимира Зеленського до США.

Загальна вартість вантажу у вигляді 60 тисяч флаконів лікарських препаратів сягає 20 мільйонів доларів.

 
Гуманітарний вантаж інноваційних ліків від коронавірусу
Фото: українське посольство в США

Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму.

Вантаж проходитиме розмитнення та транспортування у 24 області України. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров‘я України.

Довідково: Direct Relief (Каліфорнія, США), з якою налагодило домовленості посольство, є громадською неприбутковою та неполітичною організацією, яка працює у 60 країнах світу.

Українська правда
Теми: СШАмедицинакоронавірусгуманітаркаCovid-2019


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