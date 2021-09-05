Через веломарафон у Києві перекриють низку вулиць
Неділя, 5 вересня 2021, 03:57
У зв'язку з проведенням веломарафону 5 вересня з 7:00 до 18:00 у столиці перекриють рух транспорту на кількох вулицях.
Джерело: поліція і організатори в соцмережах
Деталі: Рух обмежать на таких вулицях:
- Академіка Кржижановського;
- Василя Степанченка;
- Коростенській;
- Генерала Наумова;
- Робітничій;
- бульварі Академіка Вернадського;
- ділянках прилеглих вулиць;
- Автошляху Р30 (Новоірпінській трасі).
Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.
За даними організаторів, веломарафон називається "Київська сотка 2021" і має дві дистанції – 50 і 100 км. Участь беруть всі бажаючі - і жінки, і чоловіки.
Українська правда