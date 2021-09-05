Через веломарафон у Києві перекриють низку вулиць

У зв'язку з проведенням веломарафону 5 вересня з 7:00 до 18:00 у столиці перекриють рух транспорту на кількох вулицях.

Джерело: поліція і організатори в соцмережах

Деталі: Рух обмежать на таких вулицях:

Академіка Кржижановського;

Василя Степанченка;

Коростенській;

Генерала Наумова;

Робітничій;

бульварі Академіка Вернадського;

ділянках прилеглих вулиць;

Автошляху Р30 (Новоірпінській трасі).

Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.

За даними організаторів, веломарафон називається "Київська сотка 2021" і має дві дистанції – 50 і 100 км. Участь беруть всі бажаючі - і жінки, і чоловіки.