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Через веломарафон у Києві перекриють низку вулиць

Неділя, 5 вересня 2021, 03:57
Через веломарафон у Києві перекриють низку вулиць
Фото: Getty Images

У зв'язку з проведенням веломарафону 5 вересня з 7:00 до 18:00 у столиці перекриють рух транспорту на кількох вулицях.

Джерело: поліція і організатори в соцмережах

Деталі: Рух обмежать на таких вулицях:

  • Академіка Кржижановського;
  • Василя Степанченка;
  • Коростенській;
  • Генерала Наумова;
  • Робітничій;
  • бульварі Академіка Вернадського;
  • ділянках прилеглих вулиць;
  • Автошляху Р30 (Новоірпінській трасі).

Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.

За даними організаторів, веломарафон називається "Київська сотка 2021" і має дві дистанції – 50 і 100 км. Участь беруть всі бажаючі - і жінки, і чоловіки.

 

Українська правда

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Теми: Київдорогитранспорт
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