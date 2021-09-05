Племінниця Трампа розповіла, наскільки важливою для нього була думка Путіна

Племінниця колишнього президента США Дональда Трампа - Мері Трамп поділилася з журналістами поглядами свого дядька на лідерів інших країн.

Джерело: її інтерв'ю американському виданню Business Insider

Деталі: За її словами, Трамп "не був вражений" ні президентом Франції Еммануелем Макроном, ні канцлером Німеччини Ангелою Меркель і більшого значення надавав думці російського лідера Володимира Путіна. Також більш важливою для американського президента була думка північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

Мері Трамп додала, що таке ставлення "типове для людини, яку вона знала все своє життя". "Він звеличує будь-якого, хто ставить його самого на п'єдестал. Неважливо, наскільки це погана людина", - сказала вона.

За її словами, у Трампа є схильність підлещуватися до деспотів. Наприклад, він розхвалював талібів як "хороших борців" і "великих переговірників". Мері процитувала часте висловлювання свого дядька: "По обидві сторони є хороші люди".

Видання нагадало, як у квітні 2020 року Трамп висловлювався про Путіна і Кім Чен Ина: "Я відмінно порозумівся з президентом Путіним. Він мені сподобався. Я йому сподобався ... (Кім Чен Ин) пише мені листи. Він мені подобається. Я йому подобаюсь".