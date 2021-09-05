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Коронавірус у світі: за день від хвороби померли 7,7 тис. людей

Неділя, 5 вересня 2021, 06:49
Коронавірус у світі: за день від хвороби померли 7,7 тис. людей
Фото: Andreas Gebert/Bloomberg

Протягом 4 вересня від COVID-19 у світі померли 7 725 людей.

Джерело: Worldometer

Деталі: За смертністю у цей день Україна посіла 30-те місце у світі і 5-те в Європі. У країні в суботу від коронавірусу померли 44 особи.

Усього 4 вересня було зафіксовано 477 575 нових хворих на COVID-19 у світі. Рівно тиждень тому, минулої суботи, нових випадків було значно більше – 643 970.

За цим показником Україна 4 вересня посіла 31-е місце у світі і 8-е у Європі. У суботу в країні виявили ще 2 614 хворих.

Знати більше: 

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019світ
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