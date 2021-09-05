Кличко у Німеччині дав пораду партії Меркель, як уникнути програшу на виборах

Міський голова Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко виступив у Німеччині перед німецькою молоддю в Ганновері, куди його запросили як почесного гостя виборчої кампанії правлячої партії Християнсько-демократичний союз.

Джерело: пресслужба Кличка, DW

Деталі: Вперше український політик виступив на виборчому заході правлячої партії на виборах до Бундестагу. Це відбулося у день, коли ХДС приймала главу партії і кандидата в канцлери Арміна Лашета. Незадовго до виборів, що заплановані на 26 вересня, партія Лашета втратила багаторічне лідерство і ризикує програти - в опитуваннях консерватори відстають від соціал-демократів на 2-5%.

Участь іноземних політиків у виборчих заходах – рідкість у Німеччині, тим більше українських. Проте Кличко має хороші зв'язки з ХДС, він довго жив в Гамбурзі і не раз бував на з'їздах партії канцлерки Анґели Меркель.

DW уточнює, що цього разу Кличка запросили насамперед як колишнього відомого боксера, покликаного допомогти кандидату в канцлери отримати підтримку серед німецької молоді.

На трибуні Кличко і Лашет по черзі виступили перед кількома десятками молодих партійців ХДС, при цьому один з одним перед камерами майже не спілкувалися.

Мер Києва проголосив коротку промову німецькою і відповів на питання ведучої. Перебуваючи на виборчому заході, Кличко тримав себе нейтрально, жодного разу не закликав голосувати за ХДС і не став прямо агітувати за Лашета, лише згадав, як у Німеччині тренер радив йому зібрати команду "найкращих". Ця згадка була, мабуть, єдиним реверансом у бік Лашета, який за день до цього представив свою "команду майбутнього".

Коли ведуча прямо запитала його, що він думає про можливий прихід до влади в Німеччині лівих, чого ХДС щосили закликає виборців не допустити, Кличко відповів ухильно, назвавши питання "філософським". Відповідаючи на головне питання заходу, що б він як колишній боксер порадив ХДС у фіналі виборчої кампанії, мер Києва сказав, що любить приказки (чим викликав хвилю сміху серед присутніх) і дав пораду.

Пряма мова Кличка: "Найкращий захист - це напад".

Більше деталей: Після заходу Лашет обмінявся з українським гостем декількома фразами.

У пресслужбі мера Києва розповіли, що Кличко під час розмови з Арміном Лашетом підкреслив, що Україна розраховує на підтримку Німеччини, зокрема, у питанні збереження і навіть посилення санкцій проти Москви, "якщо Росія буде використовувати Північний потік-2 як інструмент геополітичної боротьби та засіб тиску на Україну".