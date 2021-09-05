У РФ суд заборонив Google реагувати на пошуковий запит "розумне голосування"

Суд у Росії заборонив пошуковику Google показувати в пошуковій видачі словосполучення "розумне голосування", яке пов'язане з ініціативою Олексія Навального напередодні виборів. Аналогічний припис прийнято і стосовно "Яндекса".

Джерело: рішення Арбітражного суду Москви

Деталі: Перед виборами, які пройдуть у РФ з 17 по 19 вересня (в тому числі в Державну думу), російський суд прийняв рішення за позовом ставропольської компанії "Вулінтрейд", яка раніше отримала у держави права на логотип і товарний знак "Розумного голосування" .

"Вулінтрейд" через суд зажадав заборонити Google та "Яндексу" показувати в результатах пошуку проєкт Олексія Навального.

При цьому основний вид діяльності компанії "Вулінтрейд" - заготівля і продаж овечої вовни, що ніяк не пов'язане з виборами.

Довідка: Розумне голосування - стратегія команди Олексія Навального з метою позбавити партію "Єдина Росія" голосів на муніципальних, регіональних та федеральних виборах РФ.

Що передувало: На початку вересня Роскомнадзор зажадав від Apple та Google прибрати з магазинів додаток Навального, заявивши, що відмова буде розцінюватися як втручання у російські вибори. У цьому додатку, крім іншого, є функція "Розумного голосування".