На вулиці столиці Гвінеї вивели армію, почалася стрілянина

У центрі столиці Гвінеї Конакрі лунають потужні постріли, на вулицях біля президентського палацу – військові та колони бронемашин.

Джерело: BBC, Reuters

These are reported to be scenes from sound the Presidency in Conakry, Guinea … pic.twitter.com/NuqFLdHytJ — Abdul-aziz Mu'azu (@mabziz) September 5, 2021

Деталі: Біля президентського палацу сталася стрілянина, свідки повідомляють про військову техніку з солдатами на вулицях міста.

Причина стрілянини невідома, а влада західноафриканської країни нічого не коментує.

Деякі журналісти говорять, що може йтися про державний переворот, проте поки обмаль інформації.

Високопосадовець на умовах анонімності розповів ЗМІ, що президент Гвінеї Альфа Конде не постраждав внаслідок стрілянини. Більше він ніяких деталей не повідомив.

Джерело серед місцевих військових підтвердило, що під президентський палац стягнули велику кількість солдатів, деяким з них видали важке озброєння.

У ЗМІ вже з'явилися повідомлення про загибель кількох військових, втім вони поки непідтверджені.