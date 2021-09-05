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В Амстердамі протестують десятки тисяч коронаскептиків

Неділя, 5 вересня 2021, 17:16
В Амстердамі протестують десятки тисяч коронаскептиків
ANP

В Амстердамі десятки тисяч людей беруть участь у протестній семикілометровій ході через центр міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Муніципалітет Амстердама вже попередив громадян, що в центрі занадто людно і закликав утриматися від участі в акції.

Організатори погодилися, що демонстрація закінчиться близько 15.00. на площі Дам. За словами представника муніципалітету, атмосфера акції поки що була мирною.

Девіз демонстрації - "Разом для Нідерландів". Ініціатор - Мішель Рейкінга, який уже організував кілька протестів проти заходів з боротьби з коронавірусом під назвою "Випити кави на Музейній площі".

За словами Рейкінга, сьогодні в акції беруть участь шістдесят організацій. Перед початком він заявив, що очікує близько 50 000 учасників, і назвав це "найбільшою демонстрацією з моменту запровадження заходів проти коронавірусу". За даними організаторів, протест спрямований не тільки на нинішні заходи проти коронавірусу, а й проти інших урядових заходів.

На зображеннях з акції видно, як демонстранти несуть прапори, жовті парасольки та повітряні кулі. Є також гасла, такі як "QR заходить занадто далеко" і "Вакцина від COVID - це отрута".

Теми: Нідерланди
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