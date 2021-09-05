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Психічно хворий бездомний погрожував першим особам держави – СБУ

Неділя, 5 вересня 2021, 17:39
Психічно хворий бездомний погрожував першим особам держави – СБУ
фото з сайту СБУ

У неділю на гарячу лінію СБУ надійшло повідомлення із погрозами щодо перших осіб держави.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "На гарячу лінію СБУ надійшло повідомлення із погрозами щодо перших осіб держави.

Співробітники Служби оперативно зреагували та відпрацювали даний дзвінок. Зловмисником виявився чоловік без постійного місця проживання, з ознаками психічних розладів".

Деталі: У службі додали, що наразі триває перевірка і вживаються необхідні заходи.

Українська правда

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Теми: СБУ
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