Психічно хворий бездомний погрожував першим особам держави – СБУ
Неділя, 5 вересня 2021, 17:39
У неділю на гарячу лінію СБУ надійшло повідомлення із погрозами щодо перших осіб держави.
Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"
Дослівно: "На гарячу лінію СБУ надійшло повідомлення із погрозами щодо перших осіб держави.
Співробітники Служби оперативно зреагували та відпрацювали даний дзвінок. Зловмисником виявився чоловік без постійного місця проживання, з ознаками психічних розладів".
Деталі: У службі додали, що наразі триває перевірка і вживаються необхідні заходи.
Українська правда