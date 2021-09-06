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В Білорусь для "стратегічних навчань" прилетіли військові з Казахстану

Понеділок, 6 вересня 2021, 03:19

Військові з Казахстану прибули у неділю до Білорусі на навчання "Захід-2021".

Джерело: повідомлення Міноборони Білорусі

Дослівно: "Військовослужбовці Казахстану прибули до Білорусі для участі в спільному стратегічному навчанні "Захід 2021".

Деталі: Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін на початку серпня запросив казахстанських військових взяти участь у цих навчаннях.

Практичні дії військ в ході навчань "Захід-2021" пройдуть з 10 по 16 вересня на дев'яти полігонах в Росії і на п'яти полігонах в Білорусі.

Теми: КазахстанБілорусьармія


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