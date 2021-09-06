Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Білорусь для "стратегічних навчань" прилетіли військові з Казахстану

Понеділок, 6 вересня 2021, 03:19
В Білорусь для стратегічних навчань прилетіли військові з Казахстану

Військові з Казахстану прибули у неділю до Білорусі на навчання "Захід-2021".

Джерело: повідомлення Міноборони Білорусі

Дослівно: "Військовослужбовці Казахстану прибули до Білорусі для участі в спільному стратегічному навчанні "Захід 2021".

Деталі: Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін на початку серпня запросив казахстанських військових взяти участь у цих навчаннях.

Практичні дії військ в ході навчань "Захід-2021" пройдуть з 10 по 16 вересня на дев'яти полігонах в Росії і на п'яти полігонах в Білорусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: КазахстанБілорусьармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Казахстан
Путін також подзвонив Токаєву, а той відповів, що все, що відбувається, − внутрішня справа Росії
Токаєв − на пропозицію Лукашенка вступити в союзну державу: Оцінив жарт
Вже і ядерна зброя на двох − Токаєв заявив, що Путін і Лукашенко створили проблему
Останні новини
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
Усі новини...
Реклама: