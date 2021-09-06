Кількість померлих від COVID в Україні перетнула позначку в 54 тисячі

У неділю 5 вересня в Україні зафіксували 773 нових випадки коронавірусної хвороби і 18 летальних випадків, госпіталізували за добу з COVID-19 чи підозрою на нього 635 осіб, одужали 457 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: За півтора роки пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 298 307 осіб, із них одужали 2 213 177 осіб (96,3%), померла 54 001 людина (2,3%).

Минулої доби найбільше випадків захворювання зареєстрували в м. Київ (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56), областях.

Серед нових хворих 62 дитини.

За добу протестовано: методом ПЛР – 11 283 особи, методом ІФА – 1 879 осіб, експрес-тестами – 9 853 особи.

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