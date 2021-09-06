У Нідерландах поновлюється суд у справі катастрофи рейсу МН17

У Нідерландах поновлюється судовий процес у справі про збитий рейсі МН17 - слово буде надано рідним і близьким загиблих, які мають намір розповісти суду про своє горе і наслідки катастрофи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У Нідерландах цей процес уже назвали "історичним і безпрецедентним" - уперше в історії судочинства країни до суду звернуться понад 90 родичів загиблих. Це буде найемоційніший момент у слуханнях.

Вони говоритимуть у суді протягом трьох тижнів із невеликими перервами. Очікується, що до суду звернуться не лише представники Нідерландів, а й Австралії, Малайзії, Нової Зеландії, Канади, Німеччини, Великої Британії та Індонезії.

Раніше адвокат рідних загиблих Пітер Лангстрат припустив, що якщо кожен з охочих родичів говоритиме 15-20 хвилин, плюс знадобитися час, щоб зайняти місце в залі, і ще додатковий час на можливі емоційні моменти, то для кожного необхідно зарезервувати 25-30 хвилин. "Це (виступ родичів – ред.) буде важко не лише для тих, хто виступатиме, а й для присутніх. Беручи все до уваги, виходить, що за день зможе виступити десять осіб", - підрахував адвокат.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17 у березні 2020 року.

Підсудні - росіяни Сергєй Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко - досі не брали участі у слуханнях. Пулатов - єдиний, хто призначив захисну групу, решту судять заочно. Через свого адвоката Пулатов заперечував свою причетність.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

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