У Києві демонтували пам’ятник на честь дружби з Москвою

Пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився у сквері по вулиці Маршала Якубовського, 8 у столиці, демонтували.

Джерело: сайт Київради з посиланням на депутатку Аліну Михайлову

Пряма мова Михайлової: "Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам’ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму".

Деталі: Повідомляється, що таким чином комунальники виконали рішення Київради від 8 липня.

Для довідки: Пам’ятник на честь дружби Києва та Москви встановили у серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори. У липні міськрада після численних звернень мешканців столиці прийняла рішення про демонтаж монумента.