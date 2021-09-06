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У Києві демонтували пам’ятник на честь дружби з Москвою

Понеділок, 6 вересня 2021, 10:22
Фото Фокуса

Пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився у сквері по вулиці Маршала Якубовського, 8 у столиці, демонтували.

Джерело: сайт Київради з посиланням на депутатку Аліну Михайлову

Пряма мова Михайлової: "Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам’ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму".

Деталі: Повідомляється, що таким чином комунальники виконали рішення Київради від 8 липня.

Для довідки: Пам’ятник на честь дружби Києва та Москви встановили у серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори. У липні міськрада після численних звернень мешканців столиці прийняла рішення про демонтаж монумента.

  

Українська правда
Теми: КиївРосіякультура


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