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COVID у Києві: нових хворих все ще двічі більше, ніж одужань

Понеділок, 6 вересня 2021, 10:48
Фото КМДА

За добу 5 вересня у столиці зафіксували 93 нових випадки коронавірусу, 2 хворих померли, водночас подолала вірус 41 людина.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "93 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 2 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 58 жінок віком від 18 до 88 років, 30 чоловіків віком від 20 до 80 років, 4 дівчинки від 2 місяців до 14 років і 1 хлопчик 5 років.

16 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (17), Солом’янському (12), в Голосіївському, Святошинському та Дарницькому (по 10) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці 225 695 підтверджених випадків коронавірусу, 5 288 хворих померли, подолали вірус 216 993 мешканці столиці.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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