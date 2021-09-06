Найближчим часом доведеться посилити ковідний карантин – МОЗ

Україна найближчим часом вийде із "зеленого" рівня епіднебезпеки, оскільки ситуація з коронавірусом у країні погіршується.

Джерело: головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1"



Пряма мова Кузіна: "Ситуація дійсно погіршується. Найближчим часом країна все ж таки вийде із "зеленої" зони, і ми будемо вимушені запровадити "жовту" зону, де будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів, спортивних залів.

Зараз ситуація говорить про те, що найближчим часом Україна скоріше за все перейде на "жовтий" рівень".

Деталі: Головний санітарний лікар додав, що наразі все залежить від людей, а запровадження обмежень "жовтої" чи "помаранчевої" зони буде покликане не допустити тотального локдауну в країні.

При цьому, за словами Кузіна, переходу до "червоної" зони і тотального локдауну в Україні слід очікувати не раніше, ніж у листопаді.