Дівчина прийшла в школу з арбалетом і підстрелила двох вчителів

У полтавській школі 19-річна дівчина з арбалету поранила двох вчителів.

Джерело: сайт обласної поліції

Деталі: Інцидент стався у школі №11 у Полтаві.

Поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження.

Наразі її затримали, і вона надає свідчення слідчим. Обставини та мотиви дій фігурантки з’ясовуються.

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За фактом нанесення тілесних ушкоджень двом педагогам відкрите кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство".

Чи має затримана якесь відношення до школи, наразі не повідомляється.

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