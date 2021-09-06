Дівчина прийшла в школу з арбалетом і підстрелила двох вчителів

Ілюстративне фото (Джерело: сайт "За манула")

У полтавській школі 19-річна дівчина з арбалету поранила двох вчителів.

Джерело: сайт обласної поліції

Деталі: Інцидент стався у школі №11 у Полтаві.

Поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження.

Наразі її затримали, і вона надає свідчення слідчим. Обставини та мотиви дій фігурантки з’ясовуються.

Арбалет, вилучений у небезпечної дівчини фото поліції

За фактом нанесення тілесних ушкоджень двом педагогам відкрите кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство".

Чи має затримана якесь відношення до школи, наразі не повідомляється.