Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Дівчина прийшла в школу з арбалетом і підстрелила двох вчителів

Понеділок, 6 вересня 2021, 12:44
Ілюстративне фото (Джерело: сайт "За манула")

У полтавській школі 19-річна дівчина з арбалету поранила двох вчителів.

Джерело: сайт обласної поліції

Деталі: Інцидент стався у школі №11 у Полтаві.

Поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження.

Наразі її затримали, і вона надає свідчення слідчим. Обставини та мотиви дій фігурантки з’ясовуються.

 
Арбалет, вилучений у небезпечної дівчини
фото поліції

За фактом нанесення тілесних ушкоджень двом педагогам відкрите кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство".

Чи має затримана якесь відношення до школи, наразі не повідомляється.

 
Стріли до арбалету
фото поліції

Українська правда
Теми: Полтаванадзвичайна подіяосвіта


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Арахамія пояснив, чому фракція не реагує на ДТП Трухіна

"Слуга народу" не висуватиме кандидата на виборах мера Харкова

Новини 6 вересня: дівчина із арбалетом, посилення карантину

"Суд" відправив Джеляла під варту на два місяці

Помер Бельмондо

Монастирський представив свою команду в МВС

Усі новини...
Полтава
Літак із депутатами ОПЗЖ просився сісти у Полтаві, пасажирів не випустили
СБУ нагрянула з обшуками у Полтавську міськраду: затримали депутата
"Не на ту натрапили". Полтавський "рішало" заплатить судді
Останні новини
22:44
На відновлення Костелу Святого Миколая треба 75 млн – Ткаченко
21:57
Арахамія пояснив, чому фракція не реагує на ДТП Трухіна
21:38
Новини економіки: коли чекати метро на Виноградар та посилення карантину
21:30
Від "слуг" у нардепи на довиборах на Черкащині піде мер Золотоноші
21:02
"Слуга народу" не висуватиме кандидата на виборах мера Харкова
21:00
Новини 6 вересня: дівчина із арбалетом, посилення карантину
20:38
Саакашвілі обіцяє приїхати до Грузії до 2 жовтня, попри загрозу арешту
20:24
Укрзалізниця за літо відновила пасажирські перевезення на 70% до рівня 2019 року
20:09
США відреагували на вирок двом соратникам Тихановської
19:40
Ексчлен Ради НБУ Шапран судиться з парламентом за колишню посаду
Усі новини...