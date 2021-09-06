Дівчина прийшла в школу з арбалетом і підстрелила двох вчителів
Понеділок, 6 вересня 2021, 12:44
У полтавській школі 19-річна дівчина з арбалету поранила двох вчителів.
Джерело: сайт обласної поліції
Деталі: Інцидент стався у школі №11 у Полтаві.
Поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження.
Наразі її затримали, і вона надає свідчення слідчим. Обставини та мотиви дій фігурантки з’ясовуються.
За фактом нанесення тілесних ушкоджень двом педагогам відкрите кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство".
Чи має затримана якесь відношення до школи, наразі не повідомляється.
Редакція Української правди приносить вибачення за те, що від початку в новині стояло фото з зображенням непричетної до справи людини.
Українська правда