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Дівчина прийшла в школу з арбалетом і підстрелила двох вчителів

Понеділок, 6 вересня 2021, 12:44
Дівчина прийшла в школу з арбалетом і підстрелила двох вчителів

У полтавській школі 19-річна дівчина з арбалету поранила двох вчителів.

Джерело: сайт обласної поліції

Деталі: Інцидент стався у школі №11 у Полтаві.

Поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева дівчина, 2002 року народження.

Наразі її затримали, і вона надає свідчення слідчим. Обставини та мотиви дій фігурантки з’ясовуються.

 
Арбалет, вилучений у небезпечної дівчини
фото поліції

За фактом нанесення тілесних ушкоджень двом педагогам відкрите кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство".

Чи має затримана якесь відношення до школи, наразі не повідомляється.

 
Стріли до арбалету
фото поліції

Редакція Української правди приносить вибачення за те, що від початку в новині стояло фото з зображенням непричетної до справи людини.

Українська правда

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Теми: Полтаванадзвичайна подіяосвіта
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