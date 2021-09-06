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В Україні "бабине" літо: на весь тиждень прогнозують розкішну погоду

Понеділок, 6 вересня 2021, 13:05
ФОТО UNSPLASH.COM

У вівторок синоптики прогнозують свіжу осінню погоду без опадів, а температура повітря прогріється до +15+20 градусів тепла.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко, Укргідрометцентр

Пряма мова: Новий тиждень розпочався в Україні гострим, свіжим, навіть холодним, повітрям.

Протягом дня 7-го вересня у більшості областей України очікується +15+20 градусів, на Закарпатті та на Півдні до +23 градусів.

Заморозки на ґрунті ще затримаються, проте вже з середи стане інтенсивніше теплішати, і вночі, і вдень".

Деталі: За словами синоптика, температура повітря вночі буде наближатися до нуля, проте вдень почне прогріватися.

 

Антициклон Hermelinde блокуватиме будь-які опади, в Україні переважатиме суха сонячна погода.

Діденко відзначає, що наразі в Україні перше "бабине літо".

У Києві вівторок, як власне і весь тиждень, буде із сухою малохмарною сонячною погодою.

Температура повітря найближчої ночі очікується +3+6 градусів, на околицях до заморозків на ґрунті, вдень передбачається до +18 градусів.

Впродовж тижня у Києві, як і в усій Україні, ставатиме тепліше, заморозки відступлять, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20-ти й за +20-ть, дощі малоймовірні.

Синоптик відзначає, що тиждень обіцяє розкішну погоду.

Водночас, вночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, 8 вересня у східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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