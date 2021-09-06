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У Києві провели обшуки у владних кабінетах через ремонт скверу на Гончара

Понеділок, 6 вересня 2021, 13:19
У Києві провели обшуки у владних кабінетах через ремонт скверу на Гончара
kyiv.gp.gov.ua

Київські правоохоронці проводять обшуки в Управлінні містобудування та архітектури Шевченківської райдержадміністрації через розтрату коштів чиновниками на капремонті скверу на вулиці Олеся Гончара 5-7.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі:  Слідчі Шевченківського управління поліції ГУНП в Києві за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури проводять обшук у межах розслідування кримінального провадження за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА під час здійснення капітального ремонту скверу у Шевченківському районі столиці.

За результатами публічних закупівель у кінці 2020 року між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування та приватним підприємством укладено договір проведення капітального ремонту "Забезпечення реалізації громадського проекту "Екопарк" з провадженням енергозберігаючих технологій та інноваційних екосистем" на вул. О. Гончара 5-7 в м. Києві. 

Згідно з графіком виконання робіт у грудні 2020 роботи мали бути повністю виконані.

У ході огляду встановлено, що роботи виконано неякісно, не в повному обсязі, з використанням матеріалів на суму близько 500 тисяч гривень. 

Разом з тим, за вищевказаним об’єктом у кінці грудня 2020 року Управління містобудування, архітектури та землекористування повністю оплатило роботи на всю суму договору у розмірі понад 1, 4 млн гривень та підписало всі акти виконаних робіт.

Під час обшуку виявлено та вилучено тендерну документацію, акти приймання-передачі виконаних робіт, а також коригувальні акти, які приховувалися на момент допиту службових осіб Управління та виконання ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів.

 

Досудове розслідування триває. Очікуються висновки судово-будівельної, економічної експертиз для визначення розміру завданих збитків.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київобшукиполіція
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