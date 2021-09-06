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П'яний водій тікав від патрульних і протаранив їхнє авто: троє травмованих

Понеділок, 6 вересня 2021, 13:30
П'яний водій тікав від патрульних і протаранив їхнє авто: троє травмованих
Ілюстративне фото (Джерело: сайт поліції)

У Львові нетверезий водій, тікаючи від патрульних, протаранив їхній службовий автомобіль. Двоє поліцейських і пасажирка винуватця отримали травми.

Джерело: Патрульна поліція Львівської області у Facebook

Деталі: Інцидент стався у понеділок о пів на четверту годину ранку.

Патрульні помітили на вулиці Куліша автомобіль Volkswagen Fox, водій якого порушив правила дорожнього руху. Порушнику дали вказівку зупинитися за допомогою звукового сигналу та проблискових маячків, але той їх проігнорував і продовжив рух. На вулиці Городоцькій водій проїхав на червоний сигнал світлофору.

 
Патрульне авто після аварії
фото поліції

Поліцейські почали переслідування і передали орієнтування. На підмогу долучилися інші екіпажі.

На вулиці Липинського один з них зупинився з проблисковими маячками аби мати змогу зупинити втікача. Натомість порушник, замість того аби зупинитися — протаранив службовий автомобіль.

Внаслідок автопригоди постраждало двоє поліцейських та пасажирка автомобіля Volkswagen. У 29-річного керманича згаданого автомобіля виявили ознаки алкосп'яніння. Результат перевірки — 1,65 проміле.

 
Авто порушника після наїзду на екіпаж копів
фото поліції

Українська правда

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Теми: ДТПполіціяЛьвівнадзвичайна подія
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