Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У стратегічних центрів при Мінкульті й РНБО змінилося керівництво після 5 місяців роботи

Понеділок, 6 вересня 2021, 15:58
У стратегічних центрів при Мінкульті й РНБО змінилося керівництво після 5 місяців роботи
Любов Цибульська, фото з її Facebook

Із керівництва Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури й інформаційної політики звільняються голова Любов Цибульська та її заступниця Тетяна Карась, на їхніх посадах працюватимуть Ігор Соловей та Микола Балабан. 

Джерело: Facebook-пости Цибульської, Карась та Солов’я

Пряма мова Цибульської: "Моя робота в ролі керівниці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки добігає кінця. Я прийняла це рішення зі спокійним серцем. Це були надзвичайно інтенсивні 6 місяців, якими я пишаюсь.

Моєю ціллю з самого початку було запустити нову інституцію, зібрати потужну команду, показати, що держава теж може виробляти високласну експертизу з гібридних загроз. Тепер час передати все напрацьоване нами з Тетяна Карась нашим наступникам – ІГор Соловей як керівнику Центру та Микола Балабан як його заступнику". 

Деталі: За словами Цибульської, ці кандидатури вона сама запропонувала міністру Олександру Ткаченку – і вони були погоджені. 

Соловей підтвердив ці кадрові зміни і додав, що Цибульська й Карась "залишаються в команді: як радники вони зосередяться на міжнародній діяльності та зв’язкам з західними партнерами". .

Цибульска зазначила, що Центр близько 5-ти місяців чекав на фінансування, але тепер кошти виділено.

"Тепер бюджет у нас є. І ми набрали команду з 9 людей. Далі буде більше", – заявила вон.

"З самого початку я хотіла, аби Центр працював за аналогією з центрами передового досвіду НАТО. І саме так ми з командою вибудовували роботу", – додала Цибульська.

Соловей зазначив, що вражений тією базою і основою команди, яка створена за півроку існування Центру.

"Все хороше буде збережено. І примножене. Сподіваюсь, що мій досвід - журналіста, аналітика міжнародних відносин та фахівця з російської дезінформації, та досвід Миколи - історика та дослідника гібридних загроз, тільки посилять Центр", – написав він.

Цьому передувало: 20 серпня керівниця Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Поліна Лисенко пішла в декрет.

Передісторія: 

  • Центр протидії дезінформації при РНБО презентували 6 квітня, а Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті 31 березня 2021 року.
  • За перші два місяці існування жоден із них не отримав приміщення та фінансування, а відповідно, і штату.

Читайте також: Що робити, коли бреше Арестович і Facebook? Пояснюють керівниці нових центрів при РНБО та Мінкульті

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: РНБОМінкультурикадридезінформація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
РНБО
Брокер mono invest Exante потрапив під санкції РНБО: інвесторам пропонують негайно закрити рахунки
За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
Останні новини
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
Усі новини...
Реклама: