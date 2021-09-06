У стратегічних центрів при Мінкульті й РНБО змінилося керівництво після 5 місяців роботи

Із керівництва Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури й інформаційної політики звільняються голова Любов Цибульська та її заступниця Тетяна Карась, на їхніх посадах працюватимуть Ігор Соловей та Микола Балабан.

Джерело: Facebook-пости Цибульської, Карась та Солов’я

Пряма мова Цибульської: "Моя робота в ролі керівниці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки добігає кінця. Я прийняла це рішення зі спокійним серцем. Це були надзвичайно інтенсивні 6 місяців, якими я пишаюсь.

Моєю ціллю з самого початку було запустити нову інституцію, зібрати потужну команду, показати, що держава теж може виробляти високласну експертизу з гібридних загроз. Тепер час передати все напрацьоване нами з Тетяна Карась нашим наступникам – ІГор Соловей як керівнику Центру та Микола Балабан як його заступнику".

Деталі: За словами Цибульської, ці кандидатури вона сама запропонувала міністру Олександру Ткаченку – і вони були погоджені.

Соловей підтвердив ці кадрові зміни і додав, що Цибульська й Карась "залишаються в команді: як радники вони зосередяться на міжнародній діяльності та зв’язкам з західними партнерами". .

Цибульска зазначила, що Центр близько 5-ти місяців чекав на фінансування, але тепер кошти виділено.

"Тепер бюджет у нас є. І ми набрали команду з 9 людей. Далі буде більше", – заявила вон.

"З самого початку я хотіла, аби Центр працював за аналогією з центрами передового досвіду НАТО. І саме так ми з командою вибудовували роботу", – додала Цибульська.

Соловей зазначив, що вражений тією базою і основою команди, яка створена за півроку існування Центру.

"Все хороше буде збережено. І примножене. Сподіваюсь, що мій досвід - журналіста, аналітика міжнародних відносин та фахівця з російської дезінформації, та досвід Миколи - історика та дослідника гібридних загроз, тільки посилять Центр", – написав він.

Цьому передувало: 20 серпня керівниця Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Поліна Лисенко пішла в декрет.

Передісторія:

Центр протидії дезінформації при РНБО презентували 6 квітня, а Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті 31 березня 2021 року.

За перші два місяці існування жоден із них не отримав приміщення та фінансування, а відповідно, і штату.

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