Розстріли на Інститутській: судитимуть кулеметника спецзагону "Омега"

Колишнього військовослужбовця спецзагону "Омега" судитимуть у справі про розстріли 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Джерело: Офіс генпрокурора, Адвокатська дорадча група, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно: "До Печерського райсуду Києва скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього офіцера, кулеметника окремого загону спеціального призначення та боротьби з тероризмом "Омега"… за фактом скоєння вбивств учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській у Києві".

Деталі: Правоохоронці традиційно не називають ім'я обвинуваченого, але за даними УП та Адвокатської дорадчої групи, йдеться про офіцера спецпідрозділу "Омега" Володимира Косенка. За даними джерела УП, Косенко перебуває в Україні під запобіжним заходом - особисте зобов‘язання (раніше він був під вартою, однак суди змінили спочатку на домашній арешт, а згодом на особисте зобов’язання).

За даними слідства, ексвійськовий "Омеги", діючи спільно та погоджено зі співробітниками так званої "чорної роти" Беркуту, стріляв з вогнепальної зброї по беззбройних мітингувальниках.

Встановлено, що обвинувачений поранив двох демонстрантів, які перебували на під’їзній дорозі від Жовтневого палацу та на тротуарі нижче верхнього виходу з метро "Хрещатик".

Ексвійськовому інкримінують перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчинення терористичного акту, умисні вбивства та замахи на умисні вбивства, а також перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ДБР.

Слідство вважає, що Косенко був серед трьох спецпризначенців в чорній формі (без жовтих пов'язок), які 20-го лютого відходили разом із спецротою беркуту від жовтневого палацу вверх по вул. Інститутській. А згодом стріляли з-за сніжної і бетонної барикади, вказують адвокати.

Обвинувальний акт прокуратура направила згідно КПК до Печерського районного суду Києва. Проте, як повідомляє представник потерпілих адвокат Оксана Михалевич, всі судді цього суду приймали участь як слідчі судді або в цьому провадженні, або в інших провадженнях по цьому ж епізоду (до виділення його в окреме провадження). І це виключає їхню участь у розгляді справи.

Пряма мова Михалевич: "Тобто Печерський суд розглядати цю справу не зможе. Відтак є два шляхи - або послідовні відводи і самовідводи всіх без виключення суддів, що може розтягнутись на роки. Або відразу подання Печерського суду в апеляцію про зміну підсудності в зв'язку із неможливістю утворити склад суду для розгляду справи. Я сподіваюсь, Печерський суд піде коротким і законним шляхом. І справу розглянуть в розумні строки".