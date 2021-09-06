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Помер Бельмондо

Понеділок, 6 вересня 2021, 17:49
Помер Бельмондо
"На останньому диханні" Годара

На 89 році життя помер всесвітньовідомий французький актор Жан-Поль Бельмондо.

Джерело: агенція AFP з посиланням на адвоката актора.

Деталі: Про причини смерті наразі не повідомляється.

Довідка: Жан-Поль Бельмондо народився 9 квітня 1933 року в Неї-сюр-Сен. Першу славу йому принесла роль в маніфесті французької "нової хвилі" - фільмі Жан-Люка Годара "На останньому диханні" (1959).

Надалі талановитий актор з чарівною посмішкою завоював серця шанувальників кіно своїми гострохарактерними ролями в комедіях і бойовиках. Французи дали йому прізвисько "Бебель" ("прекрасне дитя"). На його рахунку - участь у більш ніж 80 картинах.

"Українська правда" в Threads

Теми: кіно
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