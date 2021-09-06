Помер Бельмондо
Понеділок, 6 вересня 2021, 17:49
На 89 році життя помер всесвітньовідомий французький актор Жан-Поль Бельмондо.
Джерело: агенція AFP з посиланням на адвоката актора.
Деталі: Про причини смерті наразі не повідомляється.
Довідка: Жан-Поль Бельмондо народився 9 квітня 1933 року в Неї-сюр-Сен. Першу славу йому принесла роль в маніфесті французької "нової хвилі" - фільмі Жан-Люка Годара "На останньому диханні" (1959).
Надалі талановитий актор з чарівною посмішкою завоював серця шанувальників кіно своїми гострохарактерними ролями в комедіях і бойовиках. Французи дали йому прізвисько "Бебель" ("прекрасне дитя"). На його рахунку - участь у більш ніж 80 картинах.