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"Талібан" заявив про захоплення останньої непідкореної провінції

Вівторок, 7 вересня 2021, 03:44
Талібан заявив про захоплення останньої непідкореної провінції

"Талібан" оголосив про перемогу в провінції Панджшер на північний схід від Кабула – в останньому регіоні, який залишався поза владою талібів.

Джерело: BBC, Reuters з посиланням на представника "Талібану" Забіхуллу Муджахіда на пресконференції

Пряма мова Муджахіда: "Панджшер, останній притулок втікача-ворога, захоплений".

Деталі: На фотографіях в соціальних мережах були відображені члени "Талібану", які стоять перед воротами резиденції губернатора провінції Панджшер після декількох днів боїв з Фронтом національного опору Афганістану (NRFA), яким командує лідер Панджшер Ахмад Масуд.

Бійці Опору, однак, заявили, що вони як і раніше були присутні "на всіх стратегічних позиціях" і "продовжують боротися".

Прессекретар NRF Алі Майсам  заявив, що він "відкидає заяви талібів" і що "Талібан" не захопив Панджшер".

Довідково: Панджшерська долина славилася тим, що витримувала атаки, в тому числі як радянських військ в 1980-х роках, так і талібів під час їх попереднього правління в 1990-х роках. Це був головний оплот бійців опору Північного Альянсу, які скинули талібів за підтримки США  в 2001 році після атак на Сполучені Штати 11 вересня. Тут проживають мешканці, які говорять на фарсі, етнічно відмінні від переважно пуштунів-талібів.

Передісторія:

  • Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
  • 15 серпня таліби увійшли до Кабула.
  • Афганський уряд заявив про "мирний перехід влади". Президент Афганістану залишив країну.
  • Видання The Washington Post писало, що бойовики "Талібану" ще з початку минулого року почали укладати угодиз представниками афганської влади, пропонуючи їм гроші, що дозволило талібам за блискавично короткий час взяти контроль над країною і дістатись до Кабула.

"Українська правда" в Threads

Теми: АфганістанТалібан
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