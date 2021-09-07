Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Талібан" заявив про захоплення останньої непідкореної провінції

Вівторок, 7 вересня 2021, 03:44

"Талібан" оголосив про перемогу в провінції Панджшер на північний схід від Кабула – в останньому регіоні, який залишався поза владою талібів.

Джерело: BBC, Reuters з посиланням на представника "Талібану" Забіхуллу Муджахіда на пресконференції

Пряма мова Муджахіда: "Панджшер, останній притулок втікача-ворога, захоплений".

Деталі: На фотографіях в соціальних мережах були відображені члени "Талібану", які стоять перед воротами резиденції губернатора провінції Панджшер після декількох днів боїв з Фронтом національного опору Афганістану (NRFA), яким командує лідер Панджшер Ахмад Масуд.

Бійці Опору, однак, заявили, що вони як і раніше були присутні "на всіх стратегічних позиціях" і "продовжують боротися".

Прессекретар NRF Алі Майсам  заявив, що він "відкидає заяви талібів" і що "Талібан" не захопив Панджшер".

Довідково: Панджшерська долина славилася тим, що витримувала атаки, в тому числі як радянських військ в 1980-х роках, так і талібів під час їх попереднього правління в 1990-х роках. Це був головний оплот бійців опору Північного Альянсу, які скинули талібів за підтримки США  в 2001 році після атак на Сполучені Штати 11 вересня. Тут проживають мешканці, які говорять на фарсі, етнічно відмінні від переважно пуштунів-талібів.

Передісторія:

  • Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
  • 15 серпня таліби увійшли до Кабула.
  • Афганський уряд заявив про "мирний перехід влади". Президент Афганістану залишив країну.
  • Видання The Washington Post писало, що бойовики "Талібану" ще з початку минулого року почали укладати угодиз представниками афганської влади, пропонуючи їм гроші, що дозволило талібам за блискавично короткий час взяти контроль над країною і дістатись до Кабула.

Теми: АфганістанТалібан


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Відео поліції свідчить, що за кермом був Трухін – ЗМІ

Перезапуск індустріальних парків: Рада ухвалила закон

фотоДівчині з арбалетом повідомили про підозру. ЗМІ розвідали її мотиви

Разумков позачергово скликає Раду, щоб попросити США стати основним союзником

Трухін заявив, що під час ДТП був тверезий. Про решту мовчить, бо "заборонили слідчі"

інфографікаСвіжий рейтинг політичних партій: четвірку фаворитів очолює "Слуга народу"

Усі новини...
Афганістан
Меркель виступає за початок переговорів із талібами
Афганський Опір заявив, що вбив одного з ключових командирів "Талібану"
"Талібан" заявив, що домовився з ООН про гуманітарну допомогу
Останні новини
15:51
Кива склав іспит на адвоката
15:40
Велика приватизація: у Фонді держмайна назвали дату аукціона "Більшовика"
15:37
Мер Івано-Франківська заборонив виплачувати допомогу невакцинованим
15:24
Мінекономіки пропонує залучати поліцію до трудових перевірок бізнесу
15:23
Через розкрадання коштів на ремонті "Сяйва Книги" у Києві судитимуть трьох людей
15:10
Цього тижня Рада планує розглянути 4 аграрні законопроєкти
14:56
Відео поліції свідчить, що за кермом був Трухін – ЗМІ
14:43
Перезапуск індустріальних парків: Рада ухвалила закон
14:41
Цьогоріч народжуваність в Україні може сягнути найнижчого рівня за останні 30 років
14:29
фотоДівчині з арбалетом повідомили про підозру. ЗМІ розвідали її мотиви
Усі новини...