"Талібан" заявив про захоплення останньої непідкореної провінції
"Талібан" оголосив про перемогу в провінції Панджшер на північний схід від Кабула – в останньому регіоні, який залишався поза владою талібів.
Джерело: BBC, Reuters з посиланням на представника "Талібану" Забіхуллу Муджахіда на пресконференції
Пряма мова Муджахіда: "Панджшер, останній притулок втікача-ворога, захоплений".
Деталі: На фотографіях в соціальних мережах були відображені члени "Талібану", які стоять перед воротами резиденції губернатора провінції Панджшер після декількох днів боїв з Фронтом національного опору Афганістану (NRFA), яким командує лідер Панджшер Ахмад Масуд.
Бійці Опору, однак, заявили, що вони як і раніше були присутні "на всіх стратегічних позиціях" і "продовжують боротися".
Прессекретар NRF Алі Майсам заявив, що він "відкидає заяви талібів" і що "Талібан" не захопив Панджшер".
Довідково: Панджшерська долина славилася тим, що витримувала атаки, в тому числі як радянських військ в 1980-х роках, так і талібів під час їх попереднього правління в 1990-х роках. Це був головний оплот бійців опору Північного Альянсу, які скинули талібів за підтримки США в 2001 році після атак на Сполучені Штати 11 вересня. Тут проживають мешканці, які говорять на фарсі, етнічно відмінні від переважно пуштунів-талібів.
Передісторія:
- Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
- 15 серпня таліби увійшли до Кабула.
- Афганський уряд заявив про "мирний перехід влади". Президент Афганістану залишив країну.
- Видання The Washington Post писало, що бойовики "Талібану" ще з початку минулого року почали укладати угодиз представниками афганської влади, пропонуючи їм гроші, що дозволило талібам за блискавично короткий час взяти контроль над країною і дістатись до Кабула.