"Талібан" заявив про захоплення останньої непідкореної провінції

"Талібан" оголосив про перемогу в провінції Панджшер на північний схід від Кабула – в останньому регіоні, який залишався поза владою талібів.

Джерело: BBC, Reuters з посиланням на представника "Талібану" Забіхуллу Муджахіда на пресконференції

Пряма мова Муджахіда: "Панджшер, останній притулок втікача-ворога, захоплений".

Деталі: На фотографіях в соціальних мережах були відображені члени "Талібану", які стоять перед воротами резиденції губернатора провінції Панджшер після декількох днів боїв з Фронтом національного опору Афганістану (NRFA), яким командує лідер Панджшер Ахмад Масуд.

Бійці Опору, однак, заявили, що вони як і раніше були присутні "на всіх стратегічних позиціях" і "продовжують боротися".

Прессекретар NRF Алі Майсам заявив, що він "відкидає заяви талібів" і що "Талібан" не захопив Панджшер".

Довідково: Панджшерська долина славилася тим, що витримувала атаки, в тому числі як радянських військ в 1980-х роках, так і талібів під час їх попереднього правління в 1990-х роках. Це був головний оплот бійців опору Північного Альянсу, які скинули талібів за підтримки США в 2001 році після атак на Сполучені Штати 11 вересня. Тут проживають мешканці, які говорять на фарсі, етнічно відмінні від переважно пуштунів-талібів.

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