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Найнебезпечніші у плані епідемії зараз три області – Радуцький

Вівторок, 7 вересня 2021, 10:03
Фото Львівської міськради

Найбільш небезпечна епідемічна ситуація зараз у Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях, там можуть посилити адаптивний карантин.

Джерело: голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на погоджувальній раді парламенту, МОЗ

Пряма мова: "Ситуація епідемічна дійсно в країні погіршується. Ми не єдина країна, це в цілому ситуація по світу. Ми сильно забули про карантинні обмеження…

На сьогодні країна наближається до жовтої зони. Помаранчева і червона зона будуть адаптовані тільки в тих областях, де є проблема. 

Найнебезпечніші сьогодні в плані епідемії три області: Буковина, Львівська область і Вінницька область. Там, скоріше за все, буде змінюватися колір обмежень. Але в цілому поки казати про якесь посилення обмежень в цілому по країні зарано".  

Деталі: Водночас, за даними Міністерства охорони здоров'я дві області вже три дні поспіль не відповідають "зеленій зоні" за динамікою рівня госпіталізацій – Львівська та Луганська.

Рівень захворюваності станом на 6 вересня найбільш перевищений у Чернівецькй та Луганській областях, а також у Києві. Також вищий за встановлений поріг він у Херсонській, Тернопільський і Харківській областях.

Епідемічні зони
Епідемічні зони
МОЗ

Радуцький у виступі також сказав, що "сьогодні немає проблем із вакциною в країні, є проблема з небажанням людей вакцинуватися". 

Тому він закликав нардепів не транслювати "власну думку" на всю країну, виходячи в ефіри. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Covid-2019карантинепідеміякоронавірусВерховна Рада


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