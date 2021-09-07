Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США готують до передачі Україні ще один бойовий катер

Вівторок, 7 вересня 2021, 10:23
Екіпаж, який готується для служби на патрульному катері типу "Island". Фото з Facebook Посольства України в США

США цього року передадуть Україні патрульний катер типу Island.

Як пише "Європейська правда", про це посольство України у США повідомило на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, посольство повідомило про прибуття чергового екіпажу українських моряків до міста Меріленд для проходження навчання з управління та експлуатації судна.

Це п’ятий екіпаж, який проходитиме навчання на території Сполучених Штатів.

"Екіпаж безпосередньо навчатиметься на патрульному катері, на якому закінчуються ремонтно-відновлювальні роботи, і проходить планова підготовка та технічне обслуговування до передачі ВМС ЗС України у цьому році" – повідомили в посольстві.

Нагадаємо, Сполучені Штати пообіцяли виділити до $60 мільйонів військової допомоги Україні напередодні зустрічі Зеленського з Джо Байденом 1 вересня.

У березні Пентагон оголосив про військову допомогу Україні у розмірі $125 мільйонів, в тому числі два озброєних патрульних катери, які допоможуть країні захистити свої територіальні води.

Теми: СШАУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Комітет терміново розгляне законопроєкт про столицю, який обмежує владу Кличка – ЗМІ

Посол застерегла Раду від наміру просити Штати про статус основного союзника поза НАТО

В ОП готуються до нових звільнень – джерела

Арахамія: Планується 3-4 кадрових заміни у Кабміні

Відео поліції свідчить, що за кермом був Трухін – ЗМІ

Перезапуск індустріальних парків: Рада ухвалила закон

Усі новини...
США
Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі
США відреагували на вирок двом соратникам Тихановської
Глава делегації Конгресу США пообіцяв сприяти збільшенню безпекової допомоги для України
Останні новини
21:46
Новини економіки: індустріальні парки, золотовалютні резерви
21:19
Новини 7 вересня: підозра дівчині з арбалетом, епідемічна ситуація
21:01
Комітет терміново розгляне законопроєкт про столицю, який обмежує владу Кличка – ЗМІ
20:37
Парламент Грузії схвалив закон про амністію щодо учасників подій "ночі Гаврилова"
20:33
НАБУ перевірить використання коштів у рамках "Великого будівництва"
20:15
США не будуть поспішати із визнанням нового уряду Афганістану
19:51
Курс гривні продовжує впевнено зміцнюватися
19:43
Штам "Дельта" виявили у 17-денного малюка на Волині 
19:14
ЄС засудив нові обшуки й арешти в окупованому Криму
18:53
Поліція закрила справу про "расизм" щодо Беленюка. Він сам так захотів
Усі новини...