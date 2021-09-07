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За кілька років депутатства 70-річна матір "слуги" придбала нерухомості на 14,5 млн грн

Вівторок, 7 вересня 2021, 11:14
За кілька років депутатства 70-річна матір слуги придбала нерухомості на 14,5 млн грн

За кілька років депутатства "Слуги народу" Андрія Клочка його 70-річна матір Наталія стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто вартістю приблизно 14,5 млн грн.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: В серпні 2021-го матір нардепа купила одразу дві квартири (на 200 і на 68 кв.м) і нежитлове приміщення (4,5 кв.м) в столичному ЖК Рів’єра. Нерухомість матері нардепа мала б коштувати близько 9,5 млн. грн.

У квітні 2021-го жінка купила купила будинок на 150 кв.м під Броварами у селі Перемога. За цією адресою знаходиться котеджне містечко "Viva Village Town". На сторінці містечка у Facebook будинки трохи меншої площі пропонують за 1,8 млн грн.

У 2020-му жінка стала власницею 24 соток в Блиставиці, в 25 км від Києва. Ділянка знаходиться на території закритого котеджного містечка посеред лісу, з власним озером.

 

Наразі на ділянці нічого немає, але землю в цьому місці продавали за 86 тис. грн за сотку без комунікацій. За таким прайсом ділянка матері нардепа мала б обійтись десь у 2 млн грн.

Крім того, торік жінка купила авто – Tesla Model X 2016-го року випуску. Ціни та такі машини на вторинному ринку стартують від 1,2 млн грн.

У самого нардепа, якщо вірити його ж електронній декларації, власного житла немає. 

Клочко пройшов до Ради за списками "Слуги народу". Він очолює комітет з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

До парламенту він був приватним підприємцем з основним видом діяльності – торгівля книгами в спецмагазинах. Дружина досі займається підприємницькою діяльністю, торік жінка задекларувала понад 3,3 млн доходів.

 

Інформація про матір нардепа відсутня в усіх бізнес-реєстрах.

У коментарі журналістам Клочко сказав, що він не фінансував купівлю нерухомості матері і порадив звертатися безпосередньо до неї.

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуВерховна Рада
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