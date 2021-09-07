Зеленський: Після операції в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ

Президент Володимир Зеленський привітав українських розвідників із професійним святом та відзначив, що після операції в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ.

Джерело: Twitter-сторінка президента

Пряма мова: "Військові розвідники відіграють ключову роль у захисті інтересів і безпеки України. Завдяки їм ми здатні запобігти загрозам і здолати виклики.

А після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ! З Днем воєнної розвідки".

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