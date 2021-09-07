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Зеленський: Після операції в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ

Вівторок, 7 вересня 2021, 11:38
ФОТО: АРМІЯINFORM

Президент Володимир Зеленський привітав українських розвідників із професійним святом та відзначив, що після операції в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ.

Джерело: Twitter-сторінка президента

Пряма мова: "Військові розвідники відіграють ключову роль у захисті інтересів і безпеки України. Завдяки їм ми здатні запобігти загрозам і здолати виклики.

А після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ! З Днем воєнної розвідки".

Нагадаємо:

  • Українські військові, які дислокувалися в аеропорту Кабула, провели сміливу операцію, завдяки якій вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади.
  • Рятувальну операцію провели співробітники головного управління розвідки МОУ за сприянням МЗС та при підтримці Офісу президента.
  • Серед евакуйованих були громадяни України, громадяни інших держав, в тому числі представники ООН, члени правозахисних організацій, співробітники видань Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes та інші, а також люди, що співпрацювали із коаліційним контингентом.

Українська правда
Теми: ЗеленськийАфганістан


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