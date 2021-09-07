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МОЗ ініціює посилення карантину вже з 13 вересня: подали Шмигалю клопотання

Вівторок, 7 вересня 2021, 12:21
фото: Ельдар Сарахман, УП

Міністерство охорони здоров'я подало в Кабінет міністрів клопотання з проханням перевести Україну з "зеленого" на "жовтий" рівень епідемічної безпеки і, як наслідок, з 13 вересня посилити карантинні обмеження.

Джерело: коментар голови МОЗ Віктора Ляшка каналу "Україна 24"

Пряма мова: "У нас відбулося кілька урядових зустрічей і нарад, які чітко показують, що Україна вже сьогодні перевищила індикатори, які можуть перевести країну з зеленого рівня епідемічної небезпеки в жовтий.

Ми від МОЗ подали клопотання до Кабміну, поточного тижня відбудеться комісія техно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. І швидше за все, з наступного понеділка Україна перейде на жовтий рівень епідемічної безпеки. Відповідно, будуть встановлені додаткові обмеження, які передбачені для жовтого рівня і стосуються в основному масових заходів".

Деталі: Міністр пояснив, що згідно з постановою, на жовтий рівень переходить відразу вся Україна.

Якщо місцями відбувається погіршення до помаранчевого або червоного рівня, країна переходить до регіонального розподілу на зони.

Зараз небезпеки переходу на помаранчевий або червоний рівень немає в жодному регіоні України.

Ляшко також розповів, як працюватимуть школи, дитсадки і транспорт з 13 вересня.

За словами міністра, у жовтому рівні обмежень для роботи громадського транспорту немає.

Щодо освітніх закладів, то Ляшко сказав, що за нормами школи працюватимуть офлайні, якщо 80% педагогів вакциновані проти коронавірусу. Якщо ця норма не дотримана, то школа переходить в онлайн-режим.

7 вересня перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко заявив, що фракція "Слуга народу" звернеться у "напівформальному порядку" до Кабміну з проханням до кінця поточного тижня надати інформацію з приводу можливого введення локдауна.

При "жовтій" зоні на території країни слід обов'язково дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у 1,5 м, а також забороняється:

  • проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,
  • заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
  • заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,
  • обмеження по часу роботи закладів відсутні.
 

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Теми: МОЗкарантинкоронавірусCovid-2019


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